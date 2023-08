Martin Luther King | il discorso “I have a dream” non fu preparato | pura ispirazione

Leggi su quifinanza

(Di sabato 12 agosto 2023) Era il 28 agosto 1963 quando, in piedi dinanzi al Lincoln Memorial a Washington, pronunciò uno dei discorsi più celebri in assoluto, trasferito di diritto nei libri di storia del genere umano. Parole, le sue, mosse da un credo e non da una fredda preparazione, non fino in fondo almeno. In quei frangenti, ascoltandosi parlare e percependo le emozioni del suo pubblico, della sua gente, il reverendo si lasciò trasportare dal proprio sentire e dal sofferto vissuto, condiviso con chi, lì e altrove, necessitava di ascoltare esattamente quelle parole. Non un’esaltazione alla violenza ma alla resistenza e alla speranza. Il“I”, ecco come tutti lo ricordano oggi, certi che ogni frangente di quel momento storico fosse stato ampiamente studiato, come ...