Maria De Filippi? La prima a convincerlo | la rivelazione della figlia su Maurizio Costanzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023)ci ha lasciato lo scorso 24 febbraio. E quel vuoto, ovviamente, è impossibile da riempire. Lo è per le persone a lui care così come lo è per la televisione, di cui era un simbolo, un istituzione e, soprattutto, un maestro. E a distanza di tempo dall'addio, ecco che ci imbattiamo in un lungo articolo pubblicato su Repubblica e firmato da Camilla, sua. Un ricordo dolce, onesto e franco del padre, del quale scrive nell'incipit: "Papà è statodi tutto il suo lavoro. Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere. Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni". Camilla prosegue: "Eppure è stato padre e non solo per noi figli. Vedeva negli altri ...