Mare torbido e schiuma sul litorale pontino | i risultati dell’Arpa Lazio | “Acque balneabili”

(Di sabato 12 agosto 2023) LATINA – La tranquillità dei bagnanti lungo ilpuò essere ristabilita: lebalneari sono sicure per la salute pubblica. Questa rassicurante dichiarazione arriva dall’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione, Elena Palazzo, che ha risposto prontamente alle crescenti preoccupazioni all’interno della comunità locale. L’assessore Palazzo ha intrapreso azioni decisive per affrontare il L'articolo Temporeale Quotidiano.

... s'intrecciano le lettere di Colley, che svela ildall'interno. L'inglese adottato da ... 736, euro 32): venduto come "la grande trilogia del", non ha nulla a che fare con l'energumeno Moby ..."In seguito alle numerose segnalazioni giunte dal territorio, ho deciso di dare subito mandato all'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di avviare un campionamento straordinario ...'Le acque del litorale pontino sono balneabili. L'aspettoe la presenza di schiuma in alcuni tratti sono dovuti semplicemente a un fenomeno naturale, ...delle colorazioni anomale indovute ...

Schiume e mare torbido sul litorale pontino, arrivano rassicurazioni: “Le acque non sono inquinate” LatinaToday

Abbiamo detto ieri che le acque lungo la costa pontina sono pulite e assolutamente balenabili come è emerso dalle ultime analisi Arpa effettuate sui prelievi del 4 agosto scorso. Ma vale ...Acqua torbida e schiumosa. È lo scenario che si presenta da giorni nel mare di Ogliastro Cilento e Baia Arena a Castellabate. Non si contano le segnalazioni sui social, soprattutto da ...