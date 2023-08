Maranello | conto da 845 euro per tigelle e affettati fa infuriare il gruppo I titolari costretti allo sconto | «Hanno mangiato tantissimo»

(Di sabato 12 agosto 2023) Doveva essere una cena senza impegno ma si è trasformata in un salasso. Mentre continuano le polemiche per i sovrapprezzi discutibili applicati da baristi e ristoratori in questa estate, dal supplemento per il cucchiaino a quello per il taglio del toast, a, undi 24 persone si è trovato di fronte undi 845dopo una cena a base di, gnocchi fritti e taglieri di salumi. Fatta la divisione, veniva fuori un prezzo pro capite di 35, inclusi gli 11 bambini presenti, alcuni dei quali «molto piccoli», comefatto notare i commensali ai gestori del chiosco in provincia di Modena. «Tutto dipende dalle quantità»,risposto i ristoratori, secondo cui i clienti avrebbero «...

(Di sabato 12 agosto 2023) Doveva essere una cena senza impegno ma si è trasformata in un salasso. Mentre continuano le polemiche per i sovrapprezzi discutibili applicati da baristi e ristoratori in questa estate, dal supplemento per il cucchiaino a quello per il taglio del toast, a Maranello, un gruppo di 24 persone si è trovato di fronte a un conto di 845 euro dopo una cena a base di tigelle, gnocchi fritti e taglieri di salumi. Fatta la divisione, veniva fuori un prezzo pro capite di 35 euro, inclusi gli 11 bambini presenti, alcuni dei quali «molto piccoli», come hanno fatto notare i commensali ai gestori del chiosco in provincia di Modena. «Tutto dipende dalle quantità», hanno risposto i ristoratori, secondo cui i clienti avrebbero

