Manchester City | pressing per Paquetà | pronto l'affondo

Commenta per primo Il Manchester City spinge per Lucas Paquetà del West Ham. Come riportato da Football Insider, i Citizens dopo il 'no' ad una prima offerta da 70 milioni di sterline, sono pronti a spingersi più in alto. Buona la prima per l'Arsenal, che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2-1 in casa il Nottingham Forest con qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26', sei minuti dopo Saka con un gran tiro a giro firma il raddoppio.

