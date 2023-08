Mæhle al Wolfsburg | c’è l’ufficialità | all’Atalanta 12 milioni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 agosto 2023) L’Atalanta ha ceduto a titolo definitivo Joakimal. Un’operazione nell’aria da settimane, con il 26enne esterno danese che lascia il club nerazzurro dopo due stagioni e mezzo nelle quali ha collezionato 96 presenze tra tutte le competizioni. “Atalanta B.C. – si legge in una nota sul sito ufficiale – ringrazia e saluta affettuosamente Joakim, augurandogli il meglio per la sua nuova esperienza professionale in Germania”. L’accordo tra le due società si è chiuso per una cifra intorno ai 12di euro: contratto fino al 2027, in Germania indosserà la maglia numero 21. Non l’unico movimento sugli esterni che ci si aspetta dai nerazzurri, che dopo aver definito il trasferimento dialcontinuano a lavorare allo scambio Soppy-Singo, con conguaglio a favore del Torino. A ...