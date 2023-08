Lutto per Alba Parietti | è morto l’amato gatto | “Mi struggo perché non ti vedrò mai più”

Leggi su tpi

(Di sabato 12 agosto 2023)in lacrime. La conduttrice nelle ultime ore con un post sui social ha confessato ai suoi follower di aver avuto un. La showgirl infatti ha perso, Papu, che da 15 anni faceva parte della sua vita: “Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Il bello è il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore. Eri famiglia per me che famiglia non ho più. Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu ero lontana ed impotente. Il tuo ricordo dinella mia casa di montagna insieme a mamma. Ora siete insieme ...