L' ultimo saluto a Michela Murgia tra lacrime | sorrisi e Bella Ciao

(Di sabato 12 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lo spazio antistante la Chiesa degli artisti si riempie ben prima dell'arrivo e del feretro e comincia a svuotarsi quando oramai la macchina con la bara dinon si vede più. L'alla scrittura e intellettuale è commosso e pieno di gente, tanta. Al punto che molti sono costretti a seguire le esequie da fuori, anche grazie alla diretta Facebook. Applausi, cori – “ci mancherai”, “sei grande” -, i pugni chiusi,intonata più volte tra le bandiere dell'Anpi e quelle transgender, i ventagli arcobaleno e i palloncini a forma di unicorno. E' uncommosso ma non senza qualche sorriso – come durante il discorso di commiato di Lella Costa e Chiara Valerio – quello che la ...

