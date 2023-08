L' ultimo saluto a Chris Abom | il giovane investito in Valpolicella

(Di sabato 12 agosto 2023) su Tg. La7.it - Un cuscino di rose bianche e bianca anche la bara. Le urla e la disperazione della madre mentre la trasportano in chiesa. È il giorno più lungo, quello dell'...

Un cuscino di rose bianche e bianca anche la bara. Le urla e la disperazione della madre mentre la trasportano in chiesa. È il giorno più lungo, quello dell'a Chris Abom , il giovane investito la sera del 31 luglio, a San Vito di Negar, in Valpolicella , nel Veronese, mentre stava rientrando da una partita di calcio. È morto il giorno dopo ...I funerali di Michela Murgia L'a Michela Murgia ci sarà oggi pomeriggio, alle 15.30. Le esequie nella Chiesa degli Artisti, nel centro storico della Capitale. Il libro postumo "Michela ...L'a Fernando Villavicencio. A Quito, in Ecuador, parenti e sostenitori hanno partecipato al funerale del candidato alle presidenziali, ucciso a colpi di pistola dopo un comizio elettorale ...

L'ultimo saluto dei figli all'uomo morto schiacciato da 15mila forme di Grana Padano: «Non hai mostrato amore ... Open

Qualche giorno fa la spedizione punitiva davanti alla casa del presunto assassino: "Vieni fuori che ti ammazziamo" ...Michela Murgia si è spenta negli scorsi giorni dopo la battaglia con un tumore. Chi non si nasconde dietro alla scomparsa per incensarla di ...