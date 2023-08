L’ultima ossessione del dottor Beck | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 12 agosto 2023)delthriller del 2021, ha unaincentrata sulAlbert(Eric Roberts) che dopo essere fuggito da un istituto psichiatrico si nasconde in una casa disabitata, fino a quando non arrivano i nuovi proprietari, Maggie e Alexa Newell, una madre e sua figlia malata. Il medico è costretto a nascondersi in soffitta, e inizia a sviluppare una fissazione morbosa per la ragazza adolescente. Attenzione: si tratta del quintodella serie di thrillersenza fine, quindi è un sequel. Laderiprende dalla conclusione del quartodella serie e vede protagonista un medico ...