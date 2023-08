L' ultima ossessione del dottor Beck | la recensione | chi non muore si rivede

(Di sabato 12 agosto 2023) Lade L'del, film dove Eric Roberts riprende per la quinta volta il ruolo del chirurgo psicopatico che prende di mira giovani ragazze. Su Rai2 e disponibile su RaiPlay. IlAlbertè riuscito a farla franca ancora una volta ed è scappato dall'ospedale psichiatrico nel quale era stato rinchiuso. L'uomo si è nascosto nell'attico di una casa, nella quale si è da poco trasferita la giovane Alex insieme alla madre Maggie, rimasta recentemente vedova.rimane nell'ombra e comincia a spiare la ragazza, con le due donne del tutto ignare della sua presenza tra le mura domestiche. Un giorno la situazione prende una piega del tutto imprevista quando Alex, sola in casa, è vittima di un infarto ed è proprio ...

Come vi raccontiamo nella recensione di L'del dottor Beck , il medico non è però intenzionato a lasciar perdere la sua nuova preda, giacché ha già sviluppato una vera e propria ..."Chissà se in quest'situazione il presidente Fugatti avrebbe imputato all'orsa di essersi ... Maurizio Fugatti, è definitivamente prigioniero della suae delle sue ambizioni ...FILM Su Rai Due dalle 21.20 L'del Dottor Beck. Dopo essere evaso dalla prigione psichiatrica, il dottor Albert Beck si nasconde in una casa vuota. Quando arrivano le nuove ...

L'ultima ossessione del Dottor Beck, cast e trama film SuperGuidaTV

Per il ciclo "Nel segno del giallo" in prima serata su Rai 2 in onda il film "L'ultima ossessione del dottor Beck": ecco la trama.