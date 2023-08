(Di sabato 12 agosto 2023) La lunga attesa di Romelucontinua a viaggiare tra Londra e Torino . Un anno fa l'attaccante belga, mentre era di nascosto in una villa in un complesso residenziale in Sardegna, aspettava di ...

La lunga attesa di Romelucontinua a viaggiare tra Londra e Torino . Un anno fa l'attaccante belga, mentre era di nascosto in una villa in un complesso residenziale in Sardegna, aspettava di poter tornare all'Inter ...Sei già esposto per,poi con Scamaccaquesta cosa di Samardzic. Far fare le visite con questa incertezza è stata una cosa da dilettanti- L. U. C. A. (@BiffiLuca) August 11, 2023 ...Per, però, lo scambio conparrebbe scongiurato, per la felicità di tanti juventini che non lo hanno mai voluto. Dovrebbero però anche domandarsi anche perché il loro beniamino serbo abbia ...

Lukaku ora freme: Juve e Chelsea al rush finale Corriere dello Sport

La lunga attesa di Romelu Lukaku continua a viaggiare tra Londra e Torino. Un anno fa l’attaccante belga, mentre era di nascosto in una villa in un complesso residenziale in Sardegna, aspettava di pot ...Tutti gli affari e gli aggiornamenti di calciomercato. Inter Samardzic e Arnautovic si allontanano. La Juve cede. Kane al Bayern complica Lukaku. Doppio colpo per Genoa e Lazio ...