Lukaku al Milan crollano le quote | Big Rom in rossonero a 6 00

(Di sabato 12 agosto 2023) La deadline del calciomercato si avvicina, ma non tutti i calciatori in partenza sono riusciti a trovare una nuova squadra: il caso probabilmente più emblematico è quello di Romelu, ...

Sui principali siti di scommesse si registra, nelle ultime ore, un crollo delle quote per l'opzione: i rossoneri non rappresentano però l'unica opzione per il futuro di Big Rom... ...... L'ottimismo di Paolo Scaroni per la prossima stagione delIstruzioni per l'uso degli agenti ... sarebbe il principale artefice dell'opera di persuasione compiuta nei confronti di Romelu, ...Anche qua, alcuni avevano parlato dibeffato, quando era chiaro che i rossoneri non fossero ... Calciomercato Inter, il colpo di scenasconvolge i piani sull'attaccante E Beppe Marotta ...

Secondo il Corriere di Torino, permane il grande dubbio su chi sarà il faro dell’attacco della Juventus: Vlahovic o Lukaku Nonostante la frenata del Chelsea, la trattativa per lo ...Origi, l'Arabia Saudita si fa avanti ma l'attaccante belga rifiuta l'offerta. Al Milan è separato in casa, ma vuole tornare in Premier League ...