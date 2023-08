«Lui rideva mentre mi filmava È stato orribile» | la storia della cameriera che ha ricevuto i video del suo stupro a Roma

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) Si chiama Daniel Moreno Matute Eliecer l’ex buttafuori ed ex giocatore di calcio ad 8 arrecon l’accusa di aver drogato, violentato e filmato una donna. Lei, che ha 20 anni, hasu Whatsapp unche la ritraeva. E che aveva fatto il giro delle chat. A fine serata la giovane si sentiva stordita e pensava di aver bevuto troppo. L’ex buttafuori si offriva di accompagnarla a casa. La mattina dopo lei si risvegliava, sola, nel suo letto senza ricordare gli attimi prima del rientro a casa. La procura e i carabinieri ipotizzano che la ragazza abbia assunto involontariamente del Ghb. Lei è di cittadinanza peruviana e oggi ha raccontato laall’edizionena di Repubblica. Nella quale racconta di essere arrivata in Italia cinque anni fa e di lavorare come ...