Luciano Spalletti | bomba in diretta | spunta il nome della sua prossima squadra

(Di sabato 12 agosto 2023) Futuro ancora da definire per. Intanto arriva lain: c’è ildel toscano Per troppo amoreha scelto di separarsi dal Napoli. Succede anche questo, quando ci si dà troppo. Il tecnico toscano, che ha firmato indelebilmente il suonell’anima di Napoli,e città, resterà sempre un eroe per la piazza. Un uomo vulcanico capace di farsi amare ad ogni condizione. Dopo l’addio, il tecnico non ha smesso di far sentire la sua presenza in una piazza che ha amato e che ha saputo ricambiare a dovere. Tolti i sentimentalismi, scorre poi il calcio.è un professionista e, come tale, ...

Sugli azzurri pesa invece il cambio di rotta dopo l'addio di: in attesa di riscontri sul campo, Garcia si ferma a meno del 15% delle scelte, anche se per i bookmaker è secondo ...Il buonsenso di Giuntoli ha poi fatto il resto, proteggendodal carattere fumantino del presidente e riuscendo a mettere in campo una squadra che ha vinto dando spettacolo. Tra i titolari, ...

Ultim'ora Spalletti, colpo di scena: svelata la sua prossima squadra in diretta Rompipallone

L'ex tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, potrebbe clamorosamente ritornare a sedersi su una panchina già dalla prossima stagione Poco prima che il Napoli diventasse campione d'Italia, in pochi o fo ...