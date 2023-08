Lucertola delle Eolie | un progetto europeo per salvare la specie endemica ormai quasi estinta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) A molti dei turisti che affollano l’arcipelago – ammesso che l’abbiano incontrata – sarà sembrata una comune. Eppure la(Podarcis raffonei) nasconde una storia affascinante, fatta di un’evoluzione che le ha fatto raggiungere resistenza e capacità di sopravvivenza straordinarie. Una storia che rischia di perdersi per sempre, dato che questo piccolo sauro, una volta endemico del territorio, è a rischio di estinzione. Allo stato lasopravvive in tre isolotti di ridottissime dimensioni (Scoglio Faraglione, Strombolicchio e La Canna) e presso un piccolo promontorio sull’isola di Vulcano (Capo Grosso). I rapidi mutamenti legati all’evoluzione socio-economica ne hanno minato le condizioni di vita, limitandone via via numero e territorio. I fattori principali che ...