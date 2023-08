Luca Giacobbe | la personale alle Terme Tamerici di Montecatini con l’omaggio a Galileo Chini

Leggi su moltouomo

(Di sabato 12 agosto 2023) In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita diil Comune diin provincia di Pistoia ha organizzato fra le iniziative la mostradinei locali delle storiche e magnifiche. Lesono un luogoano per eccellenza che mostra con la presenza delle ceramiche e della gria fotografica la potenza artistica di, maestro del modernismo.ha portato nell’esposizione una cinquantina di lavori, tra i quali anche dieci opere ispirate ai fregiani che lascerà all’amministrazione ...