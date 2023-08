Londra | disordini dopo una serie di video pubblicati su TikTok

...quali sono stati costretti a chiudere durante i, protestano. Per un dirigente della catena Marks and Spencer la via un tempo considerata 'il gioiello della corona per lo shopping di' ...Come accaduto a, anche a New York i tanti ragazzi presenti hanno provocatoe ci sono stati scontri con la ...Invitavano a derubare i negozi della via più frequentata di, e decine di adolescenti hanno ...

Una serie di video su TikTok ha provocato dei tafferugli a Oxford Street Il Post

Un video su TikTok e Snapchat con l'invito a un furto di massa nel grande negozio Jd Sports, quindi l'assalto alle vetrine e gli scontri con la polizia. Cresce l'allarme per le baby ...Nelle immagini il recente raid in Oxford Street, una delle vie più importanti dello shopping londinese. La paura dei turisti rimasti intrappolati nel fenomeno, che si replica in maniera incontrollata ...