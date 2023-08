... Stefano Buccini (che sarannodi un incidente probatorio) ... Nella prima il più grande dei due moldavi chiede'intervento dei ... Gli inquilinipalazzo al civico 9 di via Rampa Cavalcavia, ..."Chi dice che la colpa èbuon Dio non vuole ammettere che'Italia non era preparata ma avrebbe dovuto esserla. Per legge. Come se i disastri ambientali o sanitari non possano esseredi ......rifarsi all'articolo 2051Codice civile che norma simili problemi. Se'albero si trova all'interno di una proprietà privata, la responsabilità ricade sul proprietario o sul custode dell'. ...

L’oggetto del disprezzo e quello del desiderio. Berardi, l’anti Lukaku Il Foglio