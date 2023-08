(Di sabato 12 agosto 2023) Cate Blanchett non è soltanto la straordinaria attrice che conosciamo, il cui talento è consacrato da due Oscar e da due coppe Volpi, alla Mostra del cinema di Venezia, come migliore attrice. Cate Blanchett è anche produttricesa e attenta, capace di dare impulso a progetti nei quali crede. Uno di questi è il film ““, della regista iraniana Noora Niasari, che chiude questa sera, nella più grande platea cinematografica d’Europa, la piazza Grande con i suoi settemila spettatori, il Festival internazionale del cinema di. Il cinema iraniano è protagonista anche del concorso. Il Pardo d’oro del 76°film festival è stato vinto dal film “Zona critica” dell’iraniano Ali Ahmadzadeh. Il produttore cinematografico Sina Ataeian Dena accetta il premio “Pardo d’oro” per Mantagheye bohrani (Zona critica) ...

- Una fine che lascia orfani. Ilfilm festival chiude oggi con la proiezione di un film,, di grande intensità drammaturgica in cui una bambina è al centro della modesta "guerra dei Roses" tra i genitori, divisi e sull'...Cate Blanchett non parteciperà alFilm Festival . L'attrice due volte premio Oscar era attesa in Svizzera come produttrice del film, ma ormai è ufficiale che non sarà presente in solidarietà con lo sciopero degli ...... ilFilm Festival confida in un confronto costruttivo tra le parti e accetta ... si segnalano Cate Blanchett, che sarà in Piazza Grande il 12 agosto per presentareinsieme alla regista ...

Locarno 76, "Shayda" una storia d'amore e coraggio al femminile - Luce Luce

La giuria del 76esimo Festival di Locarno, presieduta dall’attore Lambert Wilson, ha assegnato ieri i suoi premi durante una cerimonia nel pomeriggio e poi una sfilata serale dei vincitori in Piazza G ...L’opera è stata girata senza l’autorizzazione del regime iraniano, usando persone reali e non attori, nascondendo la macchina da presa o ingegnandosi per aggirare i divieti ...