Lo Zodiaco sognato da Olivetti

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 agosto 2023) Corre l’anno 1957 quando Mario Tchou, prodigioso ingegnere informatico, progetta e costruisce al centrodi Barbaricina (Pisa) il prototipo Elea 9003 interamente a transistor anticipando così l’Ibm e lasciando presagire un luminoso futuro per il nuovo settore elettronico dell’azienda caldeggiato da Adriano, suo figlio Roberto e il giovane collaboratore per il disegno industriale che era Ettore Sottsass jr. Le strane morti in rapida successione di Adriano (1960) e Tchou (1961) portarono alla vendita di tutto questo comparto dell’azienda agli americani mentre, col senno di poi, avrebbe potuto gettare le basi per una Silicon Valley italiana. Nello stesso 1957 nasceva un po’ in sordina anche Zodiac, la terza rivista finanziata dadopo Comunità (1946) e Urbanistica (1949), quest’ultima diretta da lui in persona. A ...