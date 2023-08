LIVE Sinner-Paul | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | l’altoatesino punta alla Finale non prima dell’1 30 di notte

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenutitestuale di, semidell’ATP Master 1000 di. Jannikvaricerca dellain Canada, la seconda in un torneo 1000 in questa stagione. Sulla strada trae l’ultimo atto del torneo canadese è presente l’americano Tommy, il quale a sorpresa ha eliminato Carlos Alcaraz. Per arrivare finosemiha sfruttato un bye al primo turno, per poi avere la meglio del connazionale Matteo Berrettini con il punteggio ...

Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Nella notte italiana in campo Jannik Sinner (LIVE) LiveTennis.it

Nella seconda semifinale del tabellone principale di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Toronto 2023 di tennis, in programma oggi, sabato 12 agosto, la testa di serie numero 7, l'azzurro Jann ...SInner va a caccia della terza finale in carriera in un 1000: l'ostacolo sarà l'americano Tommy Paul, che ha eliminato il n. 1 al mondo Alcaraz. La sfida è in programma nella notte italiana tra sabato ...