LIVE Sinner-Monfils 6-4 3-2 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | Sinner fallosso concede il contro-break nel 2° set

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altro rovescio in corridore. 15-0 Altro errore dicon il rovescio lungolinea. Eccolo qui…arriva ila zero subito da. Un game orrendo dell’altoatesino. 0-40 Sbaglia lo smash… 0-30troppo passivo earriva con il dritto. 0-15 Non trova il campo con il rovescio. Doppio fallo di! 3-1 pere ora l’azzurro al servizio. 30-40 Passante di rovescio di. 30-30 Dritto sulla riga di. 15-30 Ace di. 0-30 Altro errore di ...

PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Monfils si sfideranno oggi, nella notte tra ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...... avremo in campo gli stessi rappresentanti che abbiamo ammirato in Canada: Jannik, Lorenzo ... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ...Carlos Alcaraz resta in vetta alla classifica ATP davanti a Djokovic, conche si conferma al ... Ecco il ranking aggiornato MUSETTI - MEDVEDEV1) CARLOS ALCARAZ - 9225 punti 2) NOVAK ...

LIVE Sinner-Monfils, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: l'altoatesino va a caccia della semifinale nella notte italiana OA Sport

Nei quarti di finale di Toronto Jannik Sinner dovrà scendere in campo contro Gael Monfils: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...