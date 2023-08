LIVE Sinner-Monfils 1-1 | ATP Toronto 2023 in DIRETTA | il francese risponde presente

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Terzo ace di. 30-30 Volèe affossa di dritto di. 30-15 Largo il dritto di. 30-0 Secondo ace di. 15-0 Ace a uscire di. Altro servizio vincente die 1-1 in questo primo set.in battuta. 40-30 Ace di. 30-30 Non trova il campo con questo rovescio. 15-30 Mette pressionecon il rovescio e ilsbaglia. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Affossa il rovescioin rete. Beneche porta a casa il primo turno al servizio. Ora sarà ilalla battuta. Vantaggio ...

PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Monfils si sfideranno oggi, nella notte tra ... Sarà disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...... avremo in campo gli stessi rappresentanti che abbiamo ammirato in Canada: Jannik, Lorenzo ... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ...Carlos Alcaraz resta in vetta alla classifica ATP davanti a Djokovic, conche si conferma al ... Ecco il ranking aggiornato MUSETTI - MEDVEDEV1) CARLOS ALCARAZ - 9225 punti 2) NOVAK ...

Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Nella notte italiana in campo Jannik Sinner (LIVE) LiveTennis.it

Nei quarti di finale di Toronto Jannik Sinner dovrà scendere in campo contro Gael Monfils: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...