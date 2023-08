LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | Anita Bottazzo concede il bis d’argento nei 100 rana!

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.09: Tra poco in vasca i protagonisti dei 50 dorso uomini. I protagonisit: 0 GRE ANDREOPOULOS Theodoros 10/02/2002 25.51 1 CZE KNEDLA Miroslav 18/07/2005 25.46 2 FRA SECCHI Clement 04/05/2000 25.41 3 NED VAN WESTERING Kai 11/10/2003 25.19 4 GBR ADAM Jonathon 06/01/2002 25.09 5 RSA COETZE Pieter 13/05/2004 25.18 6 SUI PFEIFFER Benjamin 21/10/2003 25.38 7 GRE MAKRYGIANNIS Evangelos 18/06/2000 25.43 8 ISR MARAANA Adam 07/07/2003 25.47 19.04: La irlandese McSharry si conferma la più forte nella rana vincendo anche i 100 con 1’06?69, secondo posto per lastatunitense Dobler con 1’06?70, argento europeo percon 1’07?17, che è il nuovo personale, migliorato di 6 centesimi, bronzo per la norvegese Rybak-Andersen con 1’08?12 19.03: ARGENTOOOOOOOOOOOOOO ...

LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: subito Galossi, Cerasuolo e Bottazzo nel primo giorno di gare OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15: per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani pomeriggio alle 19.00 per la seconda giornata di gare dall’Irlanda. Buona serata! 21.14: Nella staffetta 4×10 ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Finali degli Europei U23 di nuoto a Dublino. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre un day-1 nel quale le gare di interesse non ...