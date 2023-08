LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | Anita Bottazzo ci riprova nei 100 rana | Galossi al via nei 400 sl Finali dalle 19 00

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il secondo giorno di gare in tv/streaming – Gli azzurri al via Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata didegliU23 dia Dublino. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre un day-2 nel quale le gare di interesse non mancheranno di sicuro, con l’Italia che cercherà di rimpinguare il bottino dopo le prime medaglie conquistate nella prima giornata. Una competizionecaratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti che ieri sono stati ...

... Tiziana Alla e Carolina Morace ore 08:10: XX C:ti Mondiali 10' Giornata (replica) da ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Di: Redazione SardegnaRoma, 10 ago. - Estate, tempo di mare, bagni e tintarella ma non solo. Le spiagge ormai sono ... Costoro dovrebbero piuttosto scegliere sport in scarico come il, oppure ...... il video in questione combina filmati- action di Makarov mentre si fa un nuovo tatuaggio, con altri tratti dal gioco; nello specifico, abbiamo notato quella che sembra una sezione di...

LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: subito Galossi, Cerasuolo e Bottazzo nel primo giorno di gare OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.15: per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani pomeriggio alle 19.00 per la seconda giornata di gare dall’Irlanda. Buona serata! 21.14: Nella staffetta 4×10 ...Per il nuoto romagnolo si alza il sipario sull’ultima competizione internazionale prima delle tanto attese vacanze. Da stamattina a domenica 13, infatti, lo Sport Ireland National Acquatic Centre di D ...