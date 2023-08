LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Van der Poel cade e si ritira subito!

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 16.42 Naufragato invece per ora Peter Sagan, segnalato oltre la 40a posizione. 16.41 Schurter vuole evidentemente approfittare di questo momento in cui Pidcock è ancora un po’ rallentato dal gruppo. Il britannico continua a salire, ed è ora 15°. 16.41 Schurter si porta su Sarrou e lo supera! Non vuole aspettare la leggenda svizzera, vuole attaccare subito. 16.40 Lontani per ora gli altri azzurri con Daniele Braidot e Juri Zanotti che viaggiano intorno alla 30a posizione. Più indietro Nadir Colledani. 16.39 Primo passaggio delicato sul rock garden con Sarrou che sembra intenzionato ad accelerare subito. Schurter però fa buona guardia. 16.37 La gara però continua e dunque torniamo alla cronaca. La lunga fila è ancora comandata da Sarrou, alle sue spalle Schurter e Blums. Luca ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot OA Sport

