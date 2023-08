LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Schurter all’attacco! Braidot insegue insieme a Pidcock

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.03 Quartetto in testa dopo mezz’ora di gara. Vedremo se ora vorranno accelerare ancora o se si studieranno un po’. 17.02 RIENTRA TOM! 17.01 Si riforma il terzetto di testa con Nino(SUI), Alan Hatherly (RSA) e Jordan Sarrou (FRA).potrebbe rientrare mentre l’azzurro ha perso qualche secondo nell’ultimo tratto. 17.00 Hatherly si riporta sotto! Anche Sarrou non è lontano, mentreè segnalato con un ritardo di 10”. Alle sue spalle Lucache è riuscito a sbarazzarsi del belga De Froidmont. 16.58 Accelerazione vera da parte del dieci volte Campione del Mondo! Continua a spingere anche nei tratti più veloci, tra gli alberi, le pietre e le radici! 16.57 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE MASCHILE DI MOUNTAIN BIKE DALLE 16.30 14.00 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle ...