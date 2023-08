LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pidcock trionfa davanti a Gaze e Schurter Braidot chiude settimo

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 18.01 Danieleriesce ad entrare in top20,ndo proprio in 20a piazza. Juri Zanotti ha ceduto nell’ultimo giro ein 25a posizione. Ottimo finale invece per Nadir Colledani che risale fino alla 28a posizione. 18.00 Continua a crescere la bacheca di Tom. Campione del Mondo nel ciclocross, Campione Olimpico, Campione Europeo e ora anche Campione del Mondo nel cross country, oltre alle prestigiosi vittorie su strada (Strade Bianche, tappa al Tour de France, etc…). Fenomeno. 17.58 Questa dunque la top10 conclusiva: 1Tom 01:22:09 2Samuel + 19 3Nino + 34 4 KORETZKY Victor + 43 5 DASCALU Vlad + 54 6 HATHERLY Alan ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot OA Sport

L’olandese perde aderenza sulla ruota anteriore in una curva. Per il campione del mondo 2023 della prova in linea su strada gara finita. L’infortunio sullo stesso lato di quella accaduto nella prova i ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.15 Stavolta è Schurter ad attaccare nella “zona Hatherly”! Pidcock per ora non lo molla ma sembra meno brillante del più ...