LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pidcock | Schurter e Hatherly in testa | insegue Braidot

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.25 Finisce anche il quinto giro! Il terzetto diha 23” sul terzetto degli inseguitori.è nel terzo gruppo insieme a Blums, Sarrou e Griot, a 40” dalla. 17.23 Gara spettacolare a Glasgow! Aldilà delle polemiche, degli abbandoni illustri e quant’altro, i corridori ci stanno regalando una gara stupenda! 17.22attacca ma, proprio come, non riesce a fare la differenza. Rimangono in tre davanti. Gli inseguitori ora sono Samuel Gaze (NZL), Vlad Dascalu (ROU) e Victor Koretzky (FRA).nel terzo gruppo. 17.21 Per la prima volta inTomche riaccelera dopo un momento di calma che aveva ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot OA Sport

