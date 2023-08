LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pidcock in fuga per il titolo iridato! Braidot in lotta per la settima piazza

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.43 24” trae la coppia Gaze-Schurter. Il britannico ha riguadagnato qualcosina sullo scatenato neozelandese. Koretzky è distante solo 9” dal duo che si gioca le medaglie. 17.43 INIZIA L’ULTIMO GIRO! 17.42 Lucaè inper laposizione con il francese Griot, lo svizzero Forster ed il lettone Blums. A meno di stravolgimenti sembra quello l’obiettivo massimo per l’azzurro. 17.41 Non è lontano anche Victor Koretzky che mette nel mirino una posizione da podio. Rischia Schurter che sembra aver finito la benzina… 17.39 SAMUEL GAZE RIPRENDE SCHURTER! Attenzione perché il neozelandese ha recuperato 10” anche su… 17.38 18” trae Schurter! ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot OA Sport

Mondiali di ciclismo, Mountain bike: la caduta del favorito Mathieu van der Poel nel cross-country L'olandese perde aderenza sulla ruota anteriore in una curva. Per il campione del mondo 2023 della ...