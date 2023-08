LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pidcock in fuga nell’ultimo giro! Braidot lotta per la settima piazza

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.53 TOMÈ IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO DEL CROSS COUNTRY! 17.52 Ultima discesa per Tomche ha mantenuto il suo vantaggio! Si avvicina l’iride nel Mondiale di casa! 17.51 Fuori dai giochi per l’oro invece Schurter, che sembra comunque piuttosto saldo in terza posizione. Koretzky ha 15” si ritardo su di lui.ora ha staccato i suoi rivali per la! 17.50 Il cronometro dice ora 14”! Gaze sta andando fortissimo e guadagna su ogni tratto più duro! Il traguardo però non è lontano… 17.49 Non sembra più così brillante però. Deve dare tutto per centrare il titolo iridato! 17.48 Il vantaggio disembra assolutamente ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot OA Sport

L’olandese perde aderenza sulla ruota anteriore in una curva. Per il campione del mondo 2023 della prova in linea su strada gara finita. L’infortunio sullo stesso lato di quella accaduto nella prova i ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA ELITE FEMMINILE 17.15 Stavolta è Schurter ad attaccare nella “zona Hatherly”! Pidcock per ora non lo molla ma sembra meno brillante del più ...