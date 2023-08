LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Ferrand-Prévot è per la quinta volta campionessa del mondo Berta giunge settima

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITE MASCHILE DIDALLE 16.30 13.57 Bronzo che arriva per Puck Pieterse, Mona Mitterwallner si deve accontentare della quarta posizione. 13.56 Pieterse in discesa ha ripreso e passato Mitterwallner! Ora è durissima per l’austriaca concludere sul podio. Intanto Lecomte è d’argento, il primo allo élite. 13.55 PAULINE-PREVOT REGINA PER LA! E’DELXCO! Tempo di 1:24.14. 13.53 Ancora aperta la lotta per il podio: Mitterwallner ha quattro secondi di vantaggio, ma Pieterse resta vicina. 13.52 Fantastica la gestione di Lecomte che non è mai affondata dopo esser stata ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: gara Elite femminile, l'Italia si affida a Berta, Ferrand Prevot favorita

Oggi sabato 12 agosto va in scena la decima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote, dalla strada ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Team Relay dei Mondiali di mountain bike. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA S ...