LIVE Mountain bike | Mondiali 2023 in DIRETTA | Ferrand-Prévot attacca in solitaria | Berta in lotta per il podio

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITE MASCHILE DIDALLE 16.30 13.02 Martinapurtroppo in questa fase della gara si è ritrovata da sola in sesta posizione e non ha grossi punti di riferimento. 13.00 Vantaggio diche sale a 24 secondi nei confronti di Lecomte. Adesso in terza posizione c’è Keller, staccata di 53 secondi dalla testa. 12.59 Keller sta facendo fatica a rimanereta a Pieterse: la svizzera in qualche modo sta comunque riuscendo a tenere. 12.57passa in sesta posizione a 52 secondi da: ildista 19 secondi. In terza piazza attualmente c’è ...

LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: gara Elite femminile, l'Italia si affida a Berta, Ferrand Prevot favorita OA Sport

Oggi sabato 12 agosto va in scena la decima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) prosegue la rassegna iridata dedicata a tutte le specialità sulle due ruote, dalla strada ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Team Relay dei Mondiali di mountain bike. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA S ...