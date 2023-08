LIVE Juve-Atalanta 0-0 | Ederson spreca una buona occasione | Weah vicino al gol

Calciomercato.it vi offre il match del 'Manuzzi' trae Atalanta in tempo reale. Formazioni ufficiali Juventus - AtalantaJUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, ...A una settimana dall'inizio della Serie Ae Atalanta scendono in campo su Sky per un antipasto di campionato. Vlahovic titolare con ... L'amichevole dallo Stadio Dino Manuzzi di Cesena èalle ...Al Dino Manuzzi di Cesena c'è l'attesa amichevole tra Juventus e Atalanta . Una sfida che permetterà sia ad Allegri che a Gasperini di testare la condizione generale delle squadre in vista dell'...

37' - Punizione di Vlahovic dai venticinque metri: la palla finisce direttamente sulla barriera. 35' - Occasione Juventus! Ancora una cavalcata di Rabiot che serve Chiesa ...26' - Atalanta pericolosa! Batti e ribatti nell'area della Juventus: ci provano Koopmeiners e Bakker, entrambi murati. 25' - Chiesa! Il destro dal limite dell'attaccante bianconero viene deviato, sarà ...