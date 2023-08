LIVE Ciclismo | Mondiali U23 in DIRETTA | Milesi in testa quando mancano 140 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Centoquaranta chilometri al. 13.08 Ora sta piovendo davvero intensamente: non è facile per i corridori gareggiare in queste condizioni. 13.05 Il gruppetto di Lorenzoha una quindicina di secondi di vantaggio sul gruppo. 13.04 Caduta per il sudafricano Dillon Geary. 13.03 Anche lo spagnolo Carlos Bianco tenta di riportarsi sui leader della corsa. 13.01prova ad allungare il gruppo: l’azzurro si riporta su una decina di corridori che si erano staccati precedentemente. 13.00 I corridori non sono ancora riusciti a formare una vera e propria fuga, 150 km al. 12.57 Continua la serie di attacchi: è stato ripreso Wenzel,è sempre presente nelle prime posizioni del gruppo per limitare i ...