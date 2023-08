LIVE Ciclismo | Mondiali U23 in DIRETTA | Milesi in testa a 100 km dalla fine della corsa | si entra nel circuito di Glasgow

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Dopo la caduta, il plotone all’inseguimento degli otto inha accelerato per provare a riavvicinarsi ai leadergara. 14.19 Cadutissima nel gruppo: a terra anche Dario Igor Belletta, il quale è stato il primo a scivolare su una curva stretta a sinistra, probabilmente resa viscida da una macchia d’olio rimasta sul tracciato. 14.16 Il vantaggio dei fuggitivi è ricresciuto: il margine sul plotone all’inseguimento è ritornato sul minuto. 14.14 Cade nuovamente Gil Gelders: il belga ha trascinato a terra anche il kazako Nicolas Vinokurov. 14.13non sembra brillantissimo in questa fase: l’azzurro ha faticato un po’ a mantenere la scia dei suoi compagni d’avventura nell’ultimo strappo affrontato. 14.10 Inizia ufficialmente il primo giro del ...