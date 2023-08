LIVE Ciclismo | Mondiali U23 in DIRETTA | Milesi in fuga con 7 corridori 40? di vantaggio a 50 km

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Allungo di Nicolò Buratti che fuori esce dal gruppo per portarsi su Pierre Gautherat (Francia), Thibau Nys (Belgio), Pavel Bittner (Repubblica Ceca) e Logan Currie (Nuova Zelanda). 15.26 Il gruppo dei primi inseguitori ha una decina di secondi sul gruppo principale, che ora sembra lanciato all’inseguimento. 15.25 MANCANO 50 KM AL TRAGUARDO! 15.24 Curiosa la presenza di Pierre Gautherat nel gruppo inseguitori. Il transalpino è l’autore di questacon uno scatto su Montrose Street, nonostante abbia un connazionale in testa alla gara. 15.23 Ricapitoliamo la situazione. In testa c’è unacon 8: Axel Laurance (FRA), Lorenzo(ITA), Jack Rootkin-Gray (GBR), Moritz Kretschy (GER), Trym Brennsaeter (NOR), Brody Mcdonald ...