LIVE Ciclismo | Mondiali U23 in DIRETTA | Laurance tenta la fuga solitaria a 25 km Milesi all’inseguimento con 4 corridori

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Ricordiamo che Axelè inda oltre 120 km, così come Lorenzo, Jack Rootkin-Gray, Moritz Kretschy e Trym Brennstaer. 16.12 Il gruppo sembra essersi rialzato. Per loro è quasi impossibile rientrare in lotta per le medaglie. 16.10 Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Quando mancano 20 km in testa alla corsa c’è il francese Axel(FRA) con 22? su un gruppo di 5 atleti: Lorenzo(ITA), Jack Rootkin-Gray (GBR), Antonio Morgado (POR), Moritz Kretschy (GER) e Martin Svrcek (SVK). A 48? c’è il secondo gruppo inseguitori con Max Walker (GBR), Igor Arrieta, Ivan Romero (ESP), Trym Brennstaer (NOR) ed Alec Segart (BEL). 16.09 Rootkin-Gray viene ripreso dal quartetto diche ...