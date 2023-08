LIVE Ciclismo | Mondiali U23 in DIRETTA | alle 12 30 il via della prova in linea maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.31 Gli atleti sono partiti dallo start non ufficiale per arrivare al chilometro zero. 12.30 La seconda fase di gara, invece, si svilupperà lungo il noto circuito disegnato per le stradecittà scozzese: sette i giri che gli atleti dovranno compiere tra le numerose curve del percorso cittadino. Anche in questai corridori dovranno affrontare lo strappo di Montrose Street, punto cruciale di quasi tutte le gare disputate in questi. 12.25 Dopo la cronometro che ha visto trionfare Lorenzo Milesi, l’Italia U-23 proverà a stupire anche nella corsa in: 168.4 i chilometri che gli atleti dovranno percorrere lungo il tracciato, di cui la prima parte (circa 70 km) sarà caratterizzata da due tratti pianeggianti, inframezzati ...