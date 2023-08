LIVE – Bari-Parma 0-2 | trentaduesimi Coppa Italia 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Latestuale di, match valevole per idi finale della. Le due squadre sono le grandi deluse dell’ultima stagione del campionato di Serie B, nel quale si sonno dovute arrendere al Cagliari durante i playoff. I ducali vogliono partire con il piede giusto, ma anche i pugliesi sperano di ripetete le gesta della scorsa stagione con un grande Walid Cheddira. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 12 agosto. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino e diversi approfondimenti. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE CLICCA SU F5 O FAI REFRESH0-2 (8? Benedyczac, 34? Bonny) ...