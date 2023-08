l'Inter Miami vince e Messi segna ancora | in gol da cinque gare di fila | i numeri

(Di sabato 12 agosto 2023) Prendete il migliorin versione Barcellona e spostatelo in America.per la precisione. David Beckham se la ride, perché con...

...30 OFK Petrovac - Rudar 20:30 NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA Ocotal - Esteli 03:00 NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP - PLAY OFF Philadelphia Union - Queretaro Ritardo- Charlotte 02:30 ...Calcio in tv oggi 12 agosto 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 02.00 Philadelphia - Queretaro (Leagues Cup) - APPLE TV 02.30- Charlotte (Leagues Cup) - APPLE TV ...La Galimi dichiarata fan della Juventus, ha assistito al debutto nel calcio statunitense del fuoriclasse argentino, nella partita tra l'e il Cruz Azul nel torneo messicano - statunitense ...

Messi sempre decisivo: segna ancora e porta l'Inter Miami in semifinale Goal Italia

Inter Miami - Charlotte highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i quarti di finale di Leagues Cup ...La Pulce ancora in goal: segna la rete del 4-0 contro Charlotte e guadagna l'accesso alla semifinale di Leagues Cup.