L' inquinamento delle acque nel Lazio fa impallidire | le spiagge da evitare

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 agosto 2023) Ci sono più ombre che luci nel report di Legambiente sullo stato dimarine e lacustri del. Nel bilancio 2023 dell'associazione ambientalista la Regione registra anche un risultato negativo rispetto alla media nazionale: nel resto d'Italia i punti di mare e laghi individuati come inquinati o fortemente inquinati - per la presenza di microrganismi di origine fecale - raggiungono il 32%; nel, invece, i punti critici sono stati il 47% di quelli analizzati lungo la costa e nell'entroterra dove si trovano i laghi. Percentuali da mettere in correne con il totale del numero di prelievi, ben 49. Le zone critiche sono 23, di cui otto nei laghi rispetto a 25 campionamenti e 15 in mare su 24 controlli. Quali sono le aree marine segnalate nel report di ...