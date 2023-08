Ligue 1 2023 2024 | il Psg stecca all’esordio | 0-0 con il Lorient

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Inizia con un pareggio senza gol il campionato didel Psg. I campioni di Francia di Luis Enrique non vanno oltre lo 0-0 interno contro ilnella prima giornata. Senza Mbappé, Verratti e Neymar, al ‘Parco dei Principi’ la squadra crea poco e sbatte contro l’organizzazione degli avversari, che tornano a far punti sul campo del Psg dopo il clamoroso 3-1 dello scorso aprile. Ci sarà ancora molto da lavorare per il tecnico spagnolo, chiamato a trovare la quadra senza le stelle degli ultimi anni e a mantenere un ciclo vincente, quantomeno in patria. Nel pomeriggio era invece arrivata la rimonta del Marsiglia sul Reims: dopo il vantaggio degli ospiti con Ito, la squadra di Marcellino ribalta il punteggio con Ounahi e Vitinga per il 2-1 finale. SportFace.