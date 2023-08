Liga 2023 2024 | buona la prima per il Real Madrid | Bellingham e Rodrygo stendono l’Athletic

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilbatte 2-0 in trasfertaBilbao nellagiornata di. Per la gara d’esordio stagionale, Ancelotti sceglie un 4-3-1-2 condal 1? alle spalle di Vinicius e. Niente bomber pesante, con Joselu che rimane in panchina per 80?. Tra i pali, dopo il grave infortunio di Courtois, tocca invece a Lunin, che debutta con un clean sheet che è una candidatura a primo portiere per il resto del. Al 28? arriva l’1-0 del. Carvajal sfonda sulla destra,ne approfitta e con un destro sul primo palo sorprende Simon, apparso tutto fuorché perfetto nell’intervento. Dopo un gol sfiorato da Vinicius, fermato dal portiere dopo una travolgente azione individuale, il ...

La partita Athletic Bilbao - Real Madrid di sabato 12 agostoin diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 1° giornata della- 2024 BILBAO " Sabato 12 agosto al San Mames andrà in scena Athletic Bilbao - Real Madrid , gara valida per la prima giornata della- 2024: calcio di inizio alle ore 21:30.

Prima giornata di Liga 23/24: il Real Madrid esordisce con una bella e importante vittoria, per 2-0 sul campo dell'Athletic Bilbao. Apre le danze Rodrygo al 28', con un destro secco da dentro l'area, ...