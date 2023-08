L’FC Barcelona ottiene un investimento da 132 milioni di dollari per dare il via al viaggio della Blockchain

(Di sabato 12 agosto 2023)ha recentemente annunciato importanti sviluppi nella sua strategia di espansione digitale, con l’ingresso di nuovi partner strategici e un accordo di fusione. Il famoso club calcistico spagnolo intende accelerare la crescita delle sue iniziative digitali, Barça Vision e Barça Media, e attingere al mondo delle tecnologie Web3,, NFT e metaverse. Partnership strategica del FCper promuovere la crescita digitaleBarça Vision, l’iniziativa del Club per l’integrazione di tutti i contenuti digitali nel contenuti digitali sotto l’ombrello del Web3 e, è stata notevolmente potenziata grazie agli investimenti di LIBERO football finance AG e degli investitori privati consigliati da NIPA Capital B.V. I nuovi partner hanno acquisito una ...

ha annunciato la vendita del 29,5% di Barca Vision, la sua filiale digitale, ai fondi di investimento Libero e Nipa Capital per 120 milioni di euro (131,9 milioni di dollari). Barca ...Contemporaneamente,ha annunciato che LIBERO football finance e investitori privati consigliati da NIPA Capital sono diventati nuovi partner di Bridgeburg Invest, la holding di Barca ......'Espai Barça Digital: Web3, NFT e metaverso. Il club ha anche ...le nostre risorse in un hub creativo che porta il marchio dell'...risorse in un hub creativo che porta il marchio dell'a ...