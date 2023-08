Letizia di Spagna | perché va sempre in vacanza a Maiorca

(Di sabato 12 agosto 2023)è strettamente legata alla famiglia reale spagnola che ormai da 50 anni vi trascorre una parte delle vacanze estive. Così anche, da quando è diventata Regina, non ha disatteso gli annuali appuntamenti nell’isola delle Baleari. A differenza della suocera Sofia che haamato trascorrere del tempo sull’isola, la Reginanon ama il caldo opprimente dei mesi estivi e la sua permanenza aè per lei soprattutto un periodo di lavoro di rappresentanza. Fonte: Getty ImagesLa Reginainsieme al marito, il re Felipe e alla suocera, l’ex Regina Sofia Quando Felipe VI è salito al trono era stato ipotizzato uno stop alle vacanze sull’isola, ma la proposta è stata subito bocciata visto il forte disappunto delle autorità. Il Re ogni anno partecipa alle regate ...

Felipe ediin vacanza con le figlie Leonor e Sofia Gallery 5 Immagini di Antonella Rossi Guarda la gallery Look informali, del resto come molti anche loro sono in vacanza, sorrisi e ...... e si fonde con il progetto site specific realizzato daCariello e Giovanni ... 90') Martedì 15 agosto , alle 21.15 Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodóvar (...- - > 'Vergogne' pubbliche che hanno seriamente minato la stabilità dell'istituzione, tra le qualidi, prima principessa e poi, dopo l'abdicazione del suocero, regina, ha saputo ...

Letizia di Spagna, regina dei cambiamenti... nascosti AMICA - La rivista moda donna

E' un must per l'estate: la borsa della principessa Leonor va già a ruba, ed è uno degli accessori immancabili nell'armadio di ogni donna.I sovrani, in vacanza a Maiorca dall'inizio di agosto, sono stati fotografati all'uscita di un cinema insieme alle principesse Leonor e Sofia. Con loro, anche la regina emerita, che come da tradizione ...