L’esodo di Ferragosto tra afa e bollino nero | le code in autostrada e i rallentamenti agli imbarchi

Leggi su open.online

(Di sabato 12 agosto 2023) Parte il grande esodo di. Sotto l’afa, con ile traffico sostenuto su strade e autostrade. In previsione dell’aumento dei flussi, l’Anas – la società del Polo infrastrutturale del gruppo Fs Italiane – ha confermato la riduzione del numero di cantieri attivi: 811 quelli sospesi fino al primo week-end di settembre. Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixè, quasi un italiano su due (il 48%) ha deciso di trascorrere il 15 agosto fuori casa, mettendosi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna. Il 20%, invece, lo trascorrerà a casa; per il 31% si tratta di un giorno come un altro. Il restante 1%, infine, non sa cosa farà. Tuttavia, i circa 20 milioni di turisti che hanno scelto la settimana diper mettersi in viaggio devono fare i conti ...