Leo Messi sempre in gol | Miami vince ancora – Video

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – Leoin gol. Il fuoriclasse argentino va a segno nella vittoria per 4-0 che l'Interottiene contro il Charlotte Fc qualificandosi per le semifinali della Leagues Cup., autore del 4-0 all'86', firma così l'ottava rete in 5 partite disputate dall'inizio dell'avventura negli Stati Uniti. L'Intermartedì fa visita ai Philadelphia Union, campioni in carica della MLS.

Ci ha preso gusto,il supereroe . Le sue esultanze ormai sono diventate virali: girano di bacheca in bacheca, a testimonianza del fatto che resta uno dei calciatori più influenti e amati ...Commenta per primo Prendete il migliorin versione Barcellona e spostatelo in America. Miami per la precisione. David Beckham se la ride, perché con la maglia del suo clubnon smette più di segnare: nelle notte è arrivata la ...La presentatrice TV, influencer e modella, Elisabetta Galimi si trova a Miami in vacanza. Durante un suo momento di relax nella città americana, non ha voluto far mancare il sostegno a. La Galimi dichiarata fan della Juventus, ha assistito al debutto nel calcio statunitense del fuoriclasse argentino, nella partita tra l'Inter Miami e il Cruz Azul nel torneo messicano - ...

