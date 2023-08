Lecce | i convocati di D’Aversa per la sfida di Coppa Italia contro il Como

Roberto D'Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida di Coppa Italia contro il Como Roberto D'Aversa, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriper la sfida di ...- Il primo appuntamento ufficiale per la nuova stagione delè alle porte e il tecnico giallorosso, Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa per ...a diramare l'elenco dei...Attacco da completare' Sport [ 12/08/2023 ] Coppa Italia, idi D'Aversa per- Como: ci sono 5 elementi della Primavera Sport Ricerca per: Home Cronaca Tragedia nell'acquapark: bimbo ...

Coppa Italia, Lecce-Como: i convocati Pianetalecce

Domani la coppa Italia col tecnico che ha parlato in conferenza di buone sensazioni dopo la preparazione. Su Ceesay e formazione: “Decido all’ultimo. Capitano Blin potrebbe farlo” ...Mancano circa 24 ore alla prima gara ufficiale del Lecce in questa stagione, domani alle 21.00 affronterà infatti il Como di Longo ...